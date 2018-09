Tennis, Francesca Schiavone verso il ritiro. L’annuncio il 5 settembre?

Francesca Schiavone, attraverso un video pubblicato su Twitter, ha reso noto che il prossimo 5 settembre comunicherà un annuncio importante.

E’ molto probabile che la Leonessa, classe 1980, ufficializzi il proprio ritiro dall’attività agonistica. Peraltro già ad inizio 2018 la più grande tennista italiana della storia, vincitrice di un Roland Garros nel 2010 e capace di issarsi fino alla posizione n.4 del ranking mondiale, aveva dichiarato che la stagione in corso sarebbe stata l’ultima da giocatrice, sognando in seguito di poter lavorare per far crescere i giovani.

Attualmente l’azzurra è precipitata in 454ma piazza nel ranking mondiale. L’ultima apparizione in un torneo Wta risale al 16 luglio scorso, quando fu eliminata al primo turno a Gstaad (Svizzera) dall’australiana Samantha Stosur, avversaria nella storica finale di Parigi di 8 anni fa.

IL VIDEO DELL’ANNUNCIO DI FRANCESCA SCHIAVONE













Foto: Olga Besnard/Shutterstock.com