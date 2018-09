Francesca Schiavone annuncia il ritiro: “Dico addio al tennis col cuore”

Ore 20:05 in Italia, le 14:05 a New York: in una sala stampa dello USTA Billie Jean King National Tennis Center, che ospita gli US Open, Francesca Schiavone annuncia il ritiro dal tennis, all’età di 38 anni.

Per uno scherzo del destino, l’ultimo match giocato dalla milanese resterà dunque quello perso con Samantha Stosur al torneo di Gstaad nello scorso mese di luglio. Proprio quella Stosur che, in quel magico sabato pomeriggio del 5 giugno 2010, fu l’avversaria del primo e unico Slam vinto dalla Schiavone, il Roland Garros. L’azzurra ha raggiunto la quarta posizione del ranking WTA all’inizio del 2011. Ha inoltre conquistato per sette volte i quarti di finale in un torneo del Grande Slam, tra cui le due finali a Parigi: quella vinta contro la Stosur e quella persa, l’anno successivo, contro la cinese Na Li.

In carriera, oltre alle soddisfazioni negli Slam, la nostra giocatrice ha vinto otto tornei, il primo dei quali a Bad Gastein nel 2007 e l’ultimo 10 anni dopo, a Bogotà. In mezzo sono arrivate anche tre Fed Cup con la nazionale azzurra, nel 2006, 2009, e 2010.

Più di ogni cosa, però, di Francesca Schiavone vengono ricordati la fantasia in campo, il cuore messo in tante sue battaglie (leggendarie due partite con Svetlana Kuznetsova agli Australian Open 2011 e al Roland Garros 2015) e il rovescio una mano. L’azzurra ha voluto salutare il suo sport così: “Dico addio al tennis col cuore“. Così come col cuore ha giocato in tutti i suoi anni di carriera.

La Schiavone ha poi proseguito la conferenza stampa con le seguenti parole: “Avevo due sogni: vincere il Roland Garros ed entrare in top 10. Il cuore ha bisogno di sogni e adesso voglio vincere uno Slam da coach. […] Sto allenando già da alcuni mesi, è stimolante vedere tanti ragazzi voler imparare“. Poi ancora: “Ogni volta che parlo del Roland Garros è come se andasse via un pezzo di me. Mi farebbe piacere parlarne, ma alcuni ricordi resteranno per sempre nel mio cuore“.













Foto: Neale Cousland / Shutterstock.com