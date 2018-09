Tennis, Coppa Davis 2018: la finale si terrà allo Stade Pierre Mauroy di Lilla, è la terza volta negli ultimi 5 anni

L’ultima finale della Coppa Davis così come l’abbiamo conosciuta, amata e vissuta si terrà allo Stade Pierre Mauroy. L’impianto di Lilla ospiterà dunque per la terza volta negli ultimi 5 anni l’ultimo atto dell’ultracentenaria manifestazione: la Francia vi ha ospitato la finale persa con la Svizzera nel 2014 e quella vinta con il Belgio nel 2017.

Questa volta, l’avversaria degli uomini di Yannick Noah sarà la Croazia, in una curiosa rivincita della finale dei Mondiali di un altro sport, certamente più noto e dal cui mondo è arrivato l’uomo (Gerard Piqué) che, in collaborazione col gruppo Kosmos e con una bella fetta dell’ITF, ha materializzato gli stravolgimenti che saranno in essere dalla Coppa del 2019 in avanti. Va detto, a tal proposito, che nella semifinale di poche settimane fa contro la Spagna, già tenutasi al Mauroy, i tifosi francesi hanno fatto di tutto per far sapere di non essere per niente d’accordo (eufemismo) con la Federazione internazionale e con Bernard Giudicelli, il presidente della FFT “salvato” da un emendamento praticamente ad personam dell’ITF stessa in modo tale da farlo votare a favore della riforma. Perfino i giocatori, da sempre schierati contro la riforma, hanno evitato accuratamente ogni contatto col dirigente.

La finale di Coppa Davis si terrà dal 23 al 25 novembre, nel weekend successivo a quello delle ATP World Tour Finals: sarà l’ultimo fine settimana di tennis professionistico ad alto livello dell’anno. Sarà il sesto match in casa della formazione francese negli ultimi otto incontri di Davis, mentre la Croazia giocherà lontano da casa per la prima volta in questo 2018. Ci saranno di fronte 10 insalatiere contro una: la Francia, come detto, detiene il trofeo, mentre la nazionale ospite vinse per l’unica volta nel 2005. Fu proprio quella finale, in Slovacchia, a convincere l’ITF a cambiare le regole per l’assegnazione dell’ultimo atto: quella volta, infatti, si giocò nella Sibamac Arena di Bratislava, che poteva contenere solo quattromila persone. Troppo poche.













