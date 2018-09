Taekwondo, Steven Lopez radiato per abusi sessuali. Il Campione Olimpico accusato di violenze su minorenni

Steven Lopez è stato squalificato a vita per aver abusato sessualmente di una minorenne. Il due volte Campione Olimpico di taekwondo (trionfò a Sydney 2000 e Atene 2004 tra i i 68 kg, a Pechino 2008 fu di bronzo ma tra gli 80 kg) è stato radiato come hanno annunciato il Centro SafeSport e l’Associazione taekwondo degli Stati Uniti d’America. A denunciare la violenza era stata Nina Zampetti che nel 2000 aveva soltanto quattordici anni e che soltanto adesso è stata creduta: “Dopo tanti anni in cui ho cercato di spiegare alla mia famiglia la verità è finalmente venuta alla luce“, ha dichiarato la ragazza a USA Today.

Il cinque volte Campione del Mondo ha negato tutte le accuse e tramite il suo avvocato Howard Jacobs ha annunciato appello contro la sospensione. Anche suo fratello Jean era stato sospeso a vita per le stesse accuse (arrivate da quattro donne) ma il provvedimento è stato sospeso dopo l’appello. Un nuovo scandalo negli USA dopo quello nella ginnastica artistica.













Immagine di repertorio, non ci sono legami con la vicenda raccontata