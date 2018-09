Sci freestyle, Coppa del Mondo Big Air 2019: gli azzurri Welponer e Monteleone eliminati in qualifica a Cardrona

A Cardrona (Nuova Zelanda) è iniziata la Coppa del Mondo 2018-2019 di Big Air, disciplina dello sci freestyle. Giornata d’apertura riservata alla prima heat di qualificazione che metteva in palio cinque pass per la finale e purtroppo gli azzurri non sono riusciti ad accedere all’atto conclusivo. Ralph Welponer ha chiuso in nona posizione (80.80) mentre Renè Monteleone ha concluso in sedicesima posizione (39.60). Davanti a tutti il canadese Noah Morrison (93.00) che potrà così lottare per il podio al pari dello svizzero Andri Ragettli (89.00), del canadese Teal Harle (87.20), dello svedese Oliwer Magnusson (86.60) e del neozelandese Jackson Wells (86.00).













Foto: FISI