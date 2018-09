Rugby a 7, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: come ottenere il pass a Cinque Cerchi? La guida completa

Continua l’analisi di OASport attraverso i criteri di qualificazione dei vari sport alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Oggi tocca al rugby a 7 rappresentato in Giappone dal torneo maschile e da quello femminile.

IL NUMERO DI SQUADRE PRESENTI

Le compagini che staccheranno il biglietto per i Giochi saranno 24: 12 maschili, 12 femminili. Due posti sono già occupati dalla nazionale giapponese di casa, qualificata di diritto essendo Paese ospitante.

COME OTTENERE IL PASS OLIMPICO

Non ci sono cambiamenti rispetto all’edizione delle Olimpiadi di Rio 2016. 11 sono i posti disponibili, per le squadre maschili e femminili, e per l’assegnazione dei pass saranno fondamentali le World Series 2018/2019. In che modo? Le prime quattro Nazionali della classifica finale potranno accedere direttamente all’evento a Cinque Cerchi. I rimanenti sei posti, saranno disponibili per ciascun continente ovvero Africa, Asia, Europa, Nord America, Sud America e Oceania, nei rispettivi circuiti che si disputeranno tra il giugno e il dicembre del 2019. Ultima carta sarà il torneo di ripescaggio mondiale che si terrà nel giugno del 2020, circa un mese prima dell’appuntamento di Tokyo. In questo caso, c’è un cambiamento: parteciperanno al torneo 12 squadre e non 16 come in precedenza, quindi le migliori due per ciascun continente a non aver vinto le rispettive Series. Visto il format, per le compagini italiane le possibilità di giocarsi un posto olimpico sono poche.













