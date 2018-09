Ranking FIFA (20 settembre): Francia e Belgio al comando, prima volta insieme! L’Italia risale al 20° posto

Belgio e Francia condividono il primo posto nel ranking FIFA, la classifica mondiale riservata alle Nazionali di calcio. Per la prima volta nella storia, al comando ci sono due formazioni: i Campioni del Mondo sono stati agguantati da Red Dragons a quota 1729 punti. I Galletti hanno conquistato tre punti rispetto all’ultimo aggiornamento del ranking mentre i loro rivali ne hanno guadagnati sei ed ecco l’aggancio in vetta. Decisamente più distaccate il Brasile (1663) e la Croazia (1634), non ci sono altri cambiamenti nella top ten completata nell’ordine da Uruguay, Inghilterra, Portogallo, Svizzera, Spagna e Danimarca.

L’Italia, nonostante un avvio balbettante in Nations League (un pareggio con la Polonia e una sconfitta in Portogallo), recupera una posizione e sale in 21esima piazza (1526 punti) scavalcando di una lunghezza il Perù. Di seguito il ranking FIFA aggiornato al 20 settembre 2018 (prossima revisione il 25 ottobre).

RANKING UEFA (TOP 20):

1 BELBelgium 1729(1729.25) 1723 1

1 FRAFrance 1729(1729.12) 1726 0

3 BRABrazil 1663(1662.68) 1657 0

4 CROCroatia 1634(1634.03) 1643 0

5 URUUruguay 1632(1631.55) 1627 0

6 ENGEngland 1612(1611.58) 1615 0

7 PORPortugal 1606(1606.2) 1599 0

8 SUISwitzerland 1598(1597.65) 1597 0

9 ESPSpain 1597(1596.56) 1580 0

10 DENDenmark 1581(1581.14) 1580 -1

11 ARGArgentina 1575(1574.71) 1574 0

12 CHIChile 1568(1568.42) 1570 0

12 GERGermany 1568(1567.7) 1561 3

14 COLColombia 1567(1566.78) 1563 0

15 SWESweden 1550(1550.31) 1565 -2

15 MEXMexico 1550(1550.12) 1560 1

17 NEDNetherlands 1540(1539.89) 1540 0

18 POLPoland 1537(1537.04) 1538 0

19 WALWales 1536(1535.7) 1536 0

20 ITAItaly 1526(1525.59) 1532 1













Foto: Vlad1988 Shutterstock.com