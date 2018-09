Rally Turchia 2018: Ott Tanak davanti a tutti al termine della seconda giornata. Problemi tecnici per Neuville e Ogier

Definire il Rally di Turchia una corsa ad eliminazione nella sua seconda tappa non è certo un errore e la sfida per il successo di questa tappa del WRC 2018 è decisamente equilibrata.

La classifica generale sorride decisamente alla Toyota che con Ott Tanak, un po’ a sorpresa, è al comando quando mancano quattro prove speciali al termine. Un Tanak on fire e potrebbe essere la sua terza vittoria consecutiva che gli consentirebbe di compiere un passo importante in ottica iridata, tenendo conto della doppia uscita di scena dei due rivali per il titolo, ovvero il belga Thierry Neuville e il francese Sebastien Ogier. A oggi, l’alfiere della squadra nipponica sarebbe a -11 dal leader della Hyundai.

Neuville nel corso della prova n.8 ha subito il cedimento della sospensione anteriore sinistra e ha danneggiato sensibilmente il cofano motore della sua i20 WRC, pagando oltre tre minuti e mezzo e dovendosi poi arrendere una volta arrivato in trasferimento e resosi conto della situazione sulla propria vettura. Per quanto riguarda Ogier, la Ford Fiesta WRC ha patito un problema ad una sospensione (destra). Grazie anche al supporto del compagno di squadra Elfyn Evans il transalpino è riuscito a rimediare e gli ha permesso di aggiudicarsi la PS10. Purtroppo per lui è arrivato un clamoroso errore nella speciale successiva, finendo fuori strada ed andando a colpire un albero. Fortunatamente, nessuna conseguenza per l’equipaggio ma corsa virtualmente finita.

Una PS11 che ha mietuto altre vittime importanti, come il norvegese Andreas Mikkelsen. Il pilota della Hyundai ha patito un guasto al differenziale ed ha disputato le ultime due frazioni odierne avendo trazione solo dalle ruote posteriori. Per questo è crollato in quinta posizione, staccato di quasi sei minuti e mezzo. Tanak, dunque, grazie alla sua regolarità si è portato al vertice con alle sue spalle il compagno Jari-Matti Latvala. Anche il finlandese, tra l’altro, si è trovato in difficoltà nella speciale n.11 con la Yaris WRC che ha sofferto di un surriscaldamento ma comunque ha potuto riprendere regolarmente la gara, vincendo anche la PS12 e chiudendo la giornata a 13″1 dal leader.

In terza posizione troviamo il neozelandese Hayden Paddon, ormai piuttosto distante dalla Toyota, visto il ritardo di 1’10″5 con la sua Hyundai. Confortante però il margine nei confronti della Ford Fiesta WRC di Teeumu Suninen, che lo segue oltre due minuti più indietro in quarta posizione. L’insidioso del percorso turco hanno avuto anche delle pesanti conseguenze guardando in casa Citroen: Mads Ostberg, che tornava in gara oggi dopo essersi ritirato ieri per il cedimento di una sospensione, è stato tradito dal turbo mentre la C3 WRC di Craig Breen si è dovuta fermare visto l’arrivo delle fiamme nell’abitacolo.

CLASSIFICA RALLY TURCHIA 2018 DOPO LA TREDICESIMA SPECIALE

1.

8 Tänak Ott – Järveoja M.

Toyota Yaris WRC RC1

M 3:34:22.5 77.7 2.

7 Latvala J. – Anttila M.

Toyota Yaris WRC RC1

M 3:34:35.6 +13.1

+13.1 77.6

0.05 3.

6 Paddon Hayden – Marshall S.

Hyundai i20 Coupe WRC RC1

M 3:35:33.0 +1:10.5

+57.4 77.2

0.25 4.

3 Suninen Teemu – Markkula M.

Ford Fiesta WRC RC1

M 3:37:44.7 +3:22.2

+2:11.7 76.5

0.73 5.

4 Mikkelsen A. – Jæger A.

Hyundai i20 Coupe WRC RC1

M 3:40:47.9

3:20 +6:25.4

+3:03.2 76.6

1.39 6.

81 Solberg H. – Minor-Petrasko I.

Škoda Fabia R5 RC2 3:46:18.0 +11:55.5

+5:30.1 73.6

2.58 7.

+3

2 Evans Elfyn – Barritt D.

Ford Fiesta WRC (SR) RC1

M 3:51:11.5

0:10 +16:49.0

+4:53.5 72.1

3.64 8.

+1

32 Kopecký Jan – Dresler P.

Škoda Fabia R5 RC2 3:51:28.4 +17:05.9

+16.9 71.9

3.70 9.

+3

37 Tempestini Simone – Itu S.

Citroën C3 R5 RC2 3:52:12.9 +17:50.4

+44.5 71.7

3.86 10.

−2

39 Ingram Chris – Whittock R.

Škoda Fabia R5 RC2 3:53:00.7 +18:38.2

+47.8 71.4

4.03













