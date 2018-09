Pentathlon, Mondiali 2018: Francia oro nella staffetta maschile, davanti a Repubblica Ceca e Bulgaria

É la Francia a vincere la medaglia d’oro nella staffetta maschile dei Mondiali di pentathlon moderno 2018 in corso di svolgimento a Città del Messico. La coppia transalpina, composta da Alexander Henrard e Valentin Belaud mantiene le promesse e si aggiudica una prova solida conclusa con 1518 punti. Medaglia d’argento per la Repubblica Ceca con Martin Vlach e Jan Kuf con 1513 punti, mentre al terzo posto conclude la Bulgaria con Yavor Peshleevski e Toror Mihalev con 1482 punti.

Quarta posizione per la Bielorussia con 1475 punti, quinta la Cina con 1470, sesta la Russia con 1462, settima l’Ucraina con 1458. ottavo il Kazakhstan con 1452, nona per la Polonia con 1436, mentre completa la top ten il Giappone con 1432. Grande delusione di giornata, ovviamente, la Corea del Sud che chiude con 1151 punti per colpa dello zero nella prova di equitazione.

Domani toccherà alla prova della staffetta mista, quindi si passerà alle prove individuali, precedute dalle qualificazioni, che andranno a chiudere la rassegna iridata.

LA GARA

La staffetta maschile ha preso il via con la prova di scherma che ha visto la vittoria della Russia con 23 successi e 11 sconfitte per un totale di 246 punti. Al secondo posto l’Ucraina con 239, quindi il Kazakhstan con 232, la Repubblica Ceca con 232, quinto l’Egitto con 229, sesta la Bulgaria con 227 davanti alla Francia con 227.

La Russia è risultata la migliore anche nel nuoto, con il tempo di 1:49.73 per 331 punti. Secondo, per un soffio, il Giappone con 331 punti, quindi la Cina con 329, la Bielorussa quarta con 328, poi la Corea del Sud con 328, sesta l’Argentina con 326, davanti alla Francia, ancora settima, con 323.

Nell’equitazione crollano la Russia, appena 16esima, e la Corea del Sud, che addirittura chiude con zero punti. L’Ungheria piazza la migliore prestazione per 293 punti, a pari merito con la Francia che inizia il suo affondo, il Messico, la Repubblica Ceca ed il Giappone.

Si è arrivati, quindi, alla laser run con la Francia che chiude al comando con il tempo di 10:25.01 per 675 punti, cinque in più della Repubblica Ceca che, a questo punto, viene beffata per appena tre punti. Al terzo posto si classifica la Bulgaria, quindi la Cina davanti alla Bielorussia.

Foto: Pentathlon FIPM