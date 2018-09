Pattinaggio artistico a rotelle, Europei 2018: Cecilia Marocchi conquista l’oro nel singolo femminile Junior. Dominio azzurro nelle coppie di artistico

Non sono mancate le medaglie per la nazionale azzurra nella terza giornata dei Campionati Europei di pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena in Portogallo, presso L’Escola Secundaria di Lagoa nell’isola São Miguel (Azzorre).

In categoria Junior Cecilia Marocchi ha conquistato sul filo del rasoio la medaglia d’oro nel singolo femminile pattinando un buon programma libero, valutato dalla giuria con punteggi oscillanti tra l’8.3 e il 9.0 nel contenuto tecnico e dall’8.5 al 9.4 nel contenuto artistico. L’atleta romana allenata da Erika Colaceci, grazie alla somma con lo short program, ha così conquistato il titolo di Campionessa d’Europa ottenendo 493.600 punti complessivi, distanziando di poco più di un decimo la temibile spagnola Nadia Iglesias De Salvador, medaglia d’argento con 492.600. Situazione analoga per l’altra atleta azzurra in gara, Laura Mezzatesta, bravissima a difendere la medaglia di bronzo con 433.400 resistendo agli attacchi della spagnola Laura Quintero Sarra, quarta con 432.300. Nelle coppie di artistico doppietta azzurra con l’oro conquistato in scioltezza da Alessandro Liberatore e Arianna Ferrentino, i quali hanno confermato la leadership dello short program ottenendo 336.500 punti davanti ai compagni di nazionale Aldo Rapushi-Gaia Colucci, medaglia d’argento con una prova complessiva valutata 328.300. Sul gradino più basso del podio si è piazzata la coppia portoghese formata da Diogo e Caterina Craveiro (304.200).

Nel singolo maschile non è bastata la grande performance sul segmento più lungo di gara per Donato Mariano Marziliano che, nonostante una bella prova di carattere, ha soltanto sfiorato il podio piazzandosi in quarta posizione con 487.900; la gara è stata vinta nettamente dal pattinatore portoghese Diogo Craveiro (515.900) seguito dal tedesco Tim Schubert (secondo con 498.800) e dallo spagnolo Jorge Canales Rodriguez (terzo con 492.600). Settima posizione finale per l’azzurro Danilo Gelao (451.000). Nella specialità del solo dance successo in campo femminile per l’atleta spagnola Natalia Baldizzone Morales, brava a impadronirsi della medaglia d’oro per un solo decimo di punto ottenendo 311.800 ai danni dell’azzurra Martina Nuti, medaglia d’argento con 310.450; decisamente più distanziata si è piazzata sul gradino più basso del podio la pattinatrice portoghese Daniela Dias (297.400); quinto e sesto posto per le altre due atlete italiane in gara Chiara Martinotti e Asia Bordon. In campo maschile il portoghese Francisco Silva si è imposto con 215.900 vincendo la gara di misura davanti ai due italiani Nicholas Masiero (medaglia d’argento, 211.900) ed Emanuele Garbolino (medaglia di bronzo, 203.50). Quarto posto per Daniele Cavallini (194.200).

Se nella specialità degli obbligatori è stata la Germania la principale antagonista dell’Italia, in danza è il Portogallo la spina del fianco dei pattinatori azzurri. I danzatori padroni di casa hanno infatti conquistato le prime due posizioni imponendosi con Pedro Wagolde e Anna Wagolde (neo Campioni Europei con 232.500) e Jose Cruz-Daniela Dias (argento 220.850). La coppia azzurra formata da Massimilano Antonelli e Camilla Barguino si è piazzata sul gradino più basso del podio ottenendo 215.450 punti davanti a Stefano Piccolo-Camilla Brusa, quarti con 209.000. Nella serata di ieri si è anche svolto lo short program della categoria Senior che vede al comando provvisorio il talento spagnolo Pere Marisinyach Torrico (134.700) seguito dal portoghese Diogo Silva (133.300) e da Marco Bisciari, autore di un bellissimo programma corto valutato 129.300. Quarta posizione provvisoria per Michele Sica (125.100), sesta per Marco Giustino (125.100).













Foto: Raniero Corbelletti