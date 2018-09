Pallanuoto, Sandro Sukno torna in attività dopo i problemi al cuore e firma con lo Jug Dubrovnik

L’incubo di Sandro Sukno sta per terminare. Una delle star più luminose della pallanuoto internazionale, nominato miglior giocatore al mondo nel 2017, ha saltato completamente la scorsa stagione con la Pro Recco a causa di problemi cardiaci.

Il 28enne croato si è sottoposto a marzo ad una delicata operazione al cuore negli Stati Uniti ed ora, dopo un periodo graduale di recupero, dovrebbe poter tornare in vasca tra qualche mese.

Sukno approda nella squadra in cui ha iniziato a praticare questo sport, lo Jug di Dubrovnik: firmato un contratto triennale. Il bomber aveva lasciato il club croato nel 2011 per trasferirsi prima al Primorje e poi alla Pro Recco. La società ha già fatto sapere che non accelererà in alcun modo i tempi di recupero del fuoriclasse nativo di Ragusa (Dalmazia).

“Sono molto felice per il ritorno di Sukno nel suo club e nella sua città natale. Non facciamo previsioni su quando Sandro ricomincerà a giocare. Non c’è fretta. Dobbiamo valutare le sue capacità nel corso della stagione e decideremo quando entrerà a far parte della squadra nelle partite ufficiali“, ha dichiarato Vjekoslav Kobescak, capo allenatore dello Jug.

Sukno spera di poter tornare quanto prima a poter dare il proprio contributo: “Non abbiamo avuto bisogno di molto tempo per raggiungere l’accordo. Spero che tutto andrà bene. Ho alle spalle una lunga pausa. Tutto deve procedere con calma, ma spero di poter giocare di nuovo“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: shutterstock.com