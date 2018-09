Pallanuoto femminile, Mondiali Under18: Italia-Spagna 7-8, le azzurrine debbono accontentarsi dell’argento

Termina con una sconfitta sul più bello l’avventura della Nazionale italiana femminile di pallanuoto ai Mondiali Under18 a Belgrado. Le azzurrine allenata da Paolo Zizza, dopo aver superato l’Australia in semifinale 7-5, hanno affrontato la Spagna e sono state piegate 8-7 in una sfida equilibrata nella quale le nostre portacolori se la sono giocata alla pari con le forti iberiche.

Un match che già vi era stato nei gironi con un epilogo sempre favorevole alle spagnole ma ben più netto (13-6). Stavolta il match, come detto, è stato punto a punto. Aznar è devastante in attacco, capace di portare le Furie Rosse sul 4-2, dopo l’iniziale vantaggio azzurro. Ci pensa la mancina siciliana Riccioli con una doppietta a riportarci in linea di galleggiamento. La sfida è molto tirata e nel terzo periodo Bettini porta in vantaggio la nostra compagine. La reazione iberica non stenta ad arrivare e con Arino, Giural e la solita Aznar arriva un parziale di 3-0 letale nonostante le due marcature di Cergol e la rete finale della Colletta che chiude la sfida sull’8-7

SPAGNA-ITALIA 8-7

Spagna: Domene, Arias, Diaz 1, Guiral, Morell, Camarena, Farre, Ruiz, Descalzi, Camus, Arino 1, Aznar A 4. All. Aznar J.

Italia: Banchelli, Giustini, Meggiato, Amedeo, Cordovani, Cergol 2, Tori, Colletta 1, Bettini 1, Clementi, Riccioli 3, Santapaola, Maimone. All. Zizza.

Note: parziali 1-2, 3-2, 2-1, 2-2. Arbitri: Kunikova e Aimbetov.













Foto: katacarix / Shutterstock.com