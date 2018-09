Pallamano, Serie A femminile: inizio scoppiettante, vincono Salerno e Bressanone

Parte la stagione della Serie A di pallamano femminile, e lo fa con poche sorprese, con le campionesse in carica della Jomi Salerno capaci di sconfiggere 28-15 l’Ariosto Ferrara, grazie alle 14 reti dell’asse Antonella Coppola-Suleiky Gomez (7 a testa).

L’assenza del Conversano porta nuove pretendenti al ruolo di outsiders, tra cui il Brixen, che ingaggia proprio dalla Puglia l’ala sinistra Giada Babbo, subito decisiva con 7 realizzazioni, nel 37-21 sul Casalgrande Padana, mentre il Cassano Magnago supera 29-19 un Flavioni Civitavecchia con poche pretese.

Due punti anche per la Mechanic System Oderzo, che piega 20-18 la Leonessa Brescia in trasferta, con il quadro chiuso dal 27-20 della Venplast Dossobuono contro il Leno, in una gara molto avvincente e ricca di gol.

Risultati e tabellini:

I risultati della 1^ giornata:

ORARIO PARTITA RISULTATO MATCH REPORT h 18:00 Leonessa Brescia – Mechanic System Oderzo 18-20 Download PDF h 18:15 Cassano Magnago – Flavioni 29-19 Download PDF h 18:30 Venplast Dossobuono – Leno 27-20 Download PDF h 18:30 Jomi Salerno – Suncini Ariosto Ferrara 28-15 Download PDF h 18:30 Casalgrande Padana – Brixen Südtirol 21-37 Download PDF

La classifica aggiornata:

Brixen 2 pti, Jomi Salerno 2, Mechanic System Oderzo 2, Cassano Magnago 2, Venplast Dossobuono 2, Leno 0, Flavioni 0, Leonessa Brescia 0, Suncini Agribiochimica Ariosto Ferrara 0, Casalgrande Padana 0

Foto: Roberto Muliere