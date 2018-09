Nuoto, quando torna in gara Federica Pellegrini? Il piano della Divina: si riparte dal Nico Sapio verso i Mondiali

Dopo aver definitivamente scacciato i pensieri di un possibile ritiro, Federica Pellegrini prosegue il proprio periodo di allenamento in vista dei prossimi appuntamenti in vasca. La Divina, reduce da una stagione dedicata alla velocità e con poche ambizioni in cui è riuscita a nuotare senza particolari pressioni, sta intensificando la propria preparazione sotto la guida di Matteo Giunta ed è ormai pronta per iniziare le competizioni in vasca corta che come sempre coincideranno con il periodo autunnale-invernale.

L’allenatore della Campionessa del Mondo dei 200 metri stile libero ha già definito il piano delle gare della veneta per i prossimi mesi e lo ha già svelato al proprio staff come riporta la Gazzetta dello Sport. La prossima gara di Federica Pellegrini, che ad agosto ha disputato gli Europei di Glagow senza ottenere grandi risultati, sarà il Trofeo Nico Sapio che si disputerà il 9-10 novembre a Genova. La 30enne tornerà dunque in vasca nel capoluogo ligure proprio come l’anno scorso, poi tre settimane dopo (30 novembre – 1° dicembre) si cimenterà con i Campionati Italiani che precedono i Mondiali in vasca corta ad Hangzhou (Cina) dall’11 al 16 dicembre.













Foto: shutterstock_1146566660