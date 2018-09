Nuoto, Federica Pellegrini cita William James su Instagram e poi afferma “Ho scelto di scivolare”: nuove emozioni in vista?

Ha raggiunto 27.000 “mi piace” in poco più di tre ore un post apparso poche ore fa sul profilo Instagram di Federica Pellegrini. La campionessa olimpica del 2008 sui 200 stile libero, al secondo giorno di allenamenti a Verona, ha inserito una foto che la ritrae di spalle, mentre guarda la piscina, citando nella didascalia William James:

Cosa può voler significare la citazione del celebre psicologo e filosofo americano di fine ‘800? Per capirlo bisogna guardare subito dopo, alle parole scritte dalla Pellegrini stessa: “E io ho scelto di scivolare…“. Qualche settimana fa, la maggior nuotatrice della storia d’Italia aveva dichiarato, in un’intervista, che “il cuore mi dice di smettere e la testa no“. Ora, la scelta di “scivolare” dovrebbe corrispondere a quella di nuotare. E se la via è quella di nuotare, la strada è quella che porta a Tokyo 2020. E se Tokyo 2020 sarà, potremmo vedere Federica ancora in vasca per la quinta Olimpiade consecutiva, un privilegio concesso a pochi nell’ultracentenaria storia dell’olimpismo.

La veneta proseguirà in questi giorni gli allenamenti presso il centro federale di Verona, intitolato ad Alberto Castagnetti, l’uomo che più di chiunque altro ha saputo fare dell’azzurra la campionessa che abbiamo potuto ammirare dal 2004 in avanti.













Foto: Diego Gasperoni