Motomondiale, GP Aragon 2018: come vedere in tv le gare su Sky e TV8. Il programma e gli orari

Il Motomondiale è pronto per il terzo dei quattro appuntamenti in terra spagnola. Il prossimo fine settimana, infatti, sarà dedicato al Gran Premio di Aragon che precederà un poker di gare tra Asia ed Australia. La tappa in terra di Aragona potrebbe risultare decisamente importante per le tre classi, con diversi padroni di casa impegnati alla caccia di punti pesanti. Marc Marquez, per esempio, vuole chiudere i conti in anticipo in MotoGP, con le sole Ducati che sembrano potersi opporre al suo strapotere. In Moto2, invece, siamo pronti per il nuovo capitolo del duello tra Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira. Discorso simile anche nella classe più leggera, con Jorge Martin nuovamente in vetta alla classifica, con Marco Bezzecchi che vorrà rifarsi dopo la caduta di Misano.

Il weekend del Gran Premio di Aragon sarà trasmesso in diretta ed esclusiva, come sempre, da SkySport, sui canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208) mentre su TV8 saranno previste repliche per quanto riguarda le giornate di sabato e domenica, per qualifiche e gara. Sarà possibile seguire la tre-giorni spagnola anche in streaming per mezzo di SkyGo (riservato ai soli abbonati) per usufruire di smartphone, pc o tablet.

OASport, come ogni altro appuntamento del Motomondiale, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni sessione, per non perdervi nemmeno un istante dell’azione al MotorLand di Aragon! Di seguito il programma completo del fine settimana con tutti gli orari turno per turno.

CALENDARIO COMPLETO GP ARAGON 2018

Programmazione su SkySport1 e SkySport MotoGP

Giovedì 20 settembre

ore 17.00 Conferenza stampa piloti

Venerdì 21 settembre

ore 9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 1 Moto2

ore 13.10-13.50 Prove libere 2 Moto3

ore 14.05-14.50 Prove libere 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Prove libere 2 Moto2

Sabato 22 settembre

ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 3 Moto2

ore 12.35-13.15 Qualifiche Moto3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Qualifiche Moto2

Domenica 23 settembre

ore 8.40-9.00 Warm-up Moto3

ore 9.10-9.30 Warm-up Moto2

ore 940-10.00 Warm-up MotoGP

ore 11.00 Gara Moto3

ore 12.20 Gara Moto2

ore 14.00 Gara MotoGP

Foto: Valerio Origo