MotoGP, GP San Marino Misano 2018: prove libere. Programma, orari e tv

L’attesa si è conclusa, è ufficialmente tempo del Gran Premio di San Marino 2018. Il Motomondiale, dopo lo sciagurato fine settimana di Silverstone, torna a fare sul serio, cercando di mettersi alle spalle la grottesca pagina inglese. A Misano, sul circuito “Marco Simoncelli” torneremo a vedere l’azione in pista con le tre classi pronte per la prima giornata di prove libere.

Il venerdì è da sempre dedicato ai primi due turni classe per classe. In MotoGP capiremo se Marc Marquez sarà in grado di vincere anche in Romagna per mettere la parola “fine” al Mondiale 2018, e saprà quindi difendersi dagli attacchi di Ducati e Yamaha. Nella classe mediana Francesco Bagnaia vuole vincere in casa ed allungare sul temibile Miguel Oliveira, con Luca Marini pronto a essere protagonista a pochi chilometri da casa, mentre in Moto3 il riminese Marco Bezzecchi se la dovrà vedere con il suo rivale numero uno, Jorge Martin.

Il venerdì romagnolo, come consuetudine, sarà trasmetto in diretta ed in esclusiva da SkySport tramite i canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208). Per questo motivo sarà possibile seguire gli appuntamenti di Misano anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) tramite pc, smartphone o tablet.

Andiamo a conoscere nel dettaglio il programma completo della prima giornata di prove libere di Misano con il calendario e gli orari di tutte le sessioni e, ovviamente, come sarà possibile seguirli in tv. OASport, come ogni altro appuntamento del Motomondiale, vi proporrà le DIRETTE LIVE testuali di ogni turno , per non perdervi nemmeno un secondo dell’azione a Misano!

CALENDARIO GP MISANO 2018

Programma su SkySport1 e SkySport MotoGP

Venerdì 7 settembre

ore 9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 1 Moto2

ore 13.10-13.50 Prove libere 2 Moto3

ore 14.05-14.50 Prove libere 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Prove libere 2 Moto2

Repliche su SkySport1

ore 12.00 FP1 MotoGP

ore 16.05 e 00.00 FP2 MotoGP

ore 17.00 FP2 Moto2

Repliche su SkySport MotoGP

ore 12.00 FP1 MotoGP

ore 16.05, 19.30, 23.00, 03.15 FP2 MotoGP

ore 17.00, 21.15, 02.15 FP2 Moto2

ore 18.45, 22.15, 00.45 FP2 Moto3

