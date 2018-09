MotoGP, GP Aragon 2018: il programma del fine settimana. Gli orari e come vederlo in tv su Sky e TV8

La prima giornata del Gran Premio di Aragon sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da SkySport, sui canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208). Sarà possibile seguire il venerdì di prove libere anche in streaming per mezzo di SkyGo (riservato ai soli abbonati) per usufruire di smartphone, pc o tablet.

CALENDARIO COMPLETO GP ARAGON 2018

Programmazione su SkySport1 e SkySport MotoGP

Giovedì 20 settembre

ore 17.00 Conferenza stampa piloti

Venerdì 21 settembre

ore 9.00-9.40 Prove libere 1 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 1 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 1 Moto2

ore 13.10-13.50 Prove libere 2 Moto3

ore 14.05-14.50 Prove libere 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Prove libere 2 Moto2

Sabato 22 settembre

ore 9.00-9.40 Prove libere 3 Moto3

ore 9.55-10.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 10.55-11.40 Prove libere 3 Moto2

ore 12.35-13.15 Qualifiche Moto3

ore 13.30-14.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 14.10-14.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 14.35-14.50 Qualifiche 2 MotoGP

ore 15.05-15.50 Qualifiche Moto2

Domenica 23 settembre

ore 8.40-9.00 Warm-up Moto3

ore 9.10-9.30 Warm-up Moto2

ore 940-10.00 Warm-up MotoGP

ore 11.00 Gara Moto3

ore 12.20 Gara Moto2

ore 14.00 Gara MotoGP

