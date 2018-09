Maurizio Paschetta a caccia dell’impresa! Record del mondo di raccolta lumache: Natural Boy vuole il settimo primato

Il 33enne saluzzese Maurizio Paschetta, soprannominato “The Natural Boy”, un po’ allevatore e un po’ world recordman, è pronto per stupirci in una delle sue insolite imprese: dopo aver conquistato sei primati mondiali in ambito agricolo, il 24 settembre (ore 18.00) andrà a caccia del suo settimo Guinness World Record su un insolito terreno di gara completamente tempestato di lumache. Nell’allevamento “Le lumache del Marchesato” di Giacomo Torre, a Saluzzo (Cunero), in un’ora di tempo, Paschetta tenterà di raccogliere quante più chiocciole possibili per tentare di strappare il primato detenuto dal bulgaro Nikolaj Milanov che, nel 1994, riuscì a raccoglierne 200.

Dal 2012, seguito dal suo preparatore atletico Fabio Sampò, Maurizio Paschetta ha conquistato a cadenza annuale insoliti e curiosi record mondiali, diventando uno dei migliori recordman agricoli nel mondo: per primo conquistò il primato di mungitura a mano della vacca (4,5 litri in 2 minuti, anno 2012), poi venne quello della pigiatura di uva con i piedi (23 q e 675 litri in un’ora, anno 2013) e a seguire gli altri. Spaccalegna con accetta (40 q e 20 kg in 3 ore, anno 2014); impilamento ballette di fieno su un rimorchio agricolo (169, anno 2015); raccolta tartufi con cane su ring (3,6 kg in 10 minuti, anno 2016); vangatura del terreno a mano (324 metri quadri in 24 ore, anno 2017).

Ad un anno di distanza dalla sua ultima impresa, Paschetta ci prova con la raccolta di chiocciole. “Il record mondiale – afferma Maurizio Paschetta – non è per niente da sottovalutare. Bisognerà fare una gara eccellente, senza nessun errore tecnico e tattico”.













Foto dal sito di Maurizio Paschetta: http://www.mauriziopaschetta.com