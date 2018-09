LIVE Nadal-Del Potro, semifinale US Open 2018 in DIRETTA: il numero 1 del mondo alla prova delle bordate dell’argentino

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifiale degli US Open 2018, che vedrà di fronte Rafael Nadal e Juan Martin Del Potro.

Alle ore 22, i due giocatori scenderanno in campo con l’obiettivo della finale dell’ultimo Slam dell’anno. Lo spagnolo e l’argentino, rispettivamente numero 1 e 3 del mondo, si sono dati ancora una volta appuntamento sull’Arthur Ashe Stadium a un anno di distanza dall’ultimo confronto newyorkese: anche allora era una semifinale, in cui a vincere in quattro set fu Nadal, che poi si portò a casa il suo 16° Slam. In questo contesto, tuttavia, ci sono fattori che rendono non chiaro l’esito della sfida: da una parte c’è la gran forma mostrata dal gigante di Tandil, che ha perso un solo set nei quarti di finale contro John Isner, dall’altra abbiamo un battagliero, ma forse stanco, mancino di Manacor, rimasto in campo per una dozzina di ore nelle ultime tre partite, con picchi nei quattro set con Karen Khachanov e nei cinque con Dominic Thiem. Ci sono 16 precedenti tra i due giocatori: il bilancio vede Nadal in vantaggio 11-5, ma agli US Open il confronto è in parità: nel 2009 Del Potro, che poi s’involò verso il suo unico Slam in bacheca, tramortì lo spagnolo, il quale aveva anche problemi di natura fisica, con un triplo 6-2; del precedente del 2017 ci siamo occupati in precedenza.

OA Sport vi poropone la DIRETTA LIVE della semifinale tra Rafael Nadal e Juan Martin Del Potro: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà alle ore 22 italiane, le 16 di New York.

