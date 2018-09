LIVE Lazio-Apollon, Europa League 2018 in DIRETTA: 1-0. Luis Alberto sblocca il risultato

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Apollon Limassol, sfida d’esordio del gruppo H dell’Europa League 2018-2019. I biancocelesti ripartono davanti al pubblico dell’Olimpico contro i ciprioti, un avversario alla portata, ma comunque non da sottovalutare. La squadra di Simone Inzaghi, dopo aver sfiorato l’accesso in semifinale lo scorso anno, vuole essere ancora protagonista e per questo è fondamentale iniziare con il piede giusto in un girone duro. Le due vittorie in campionato potranno dare la giusta carica per battere questa sera l’Apollon e conquistare subito i tre punti.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Lazio-Apollon Limassol, sfida d'esordio del gruppo H dell'Europa League 2018-2019: cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdervi nulla di questa partita. Calcio d'inizio alle ore 18.55.













23′ Nell’altra sfida del girone, il Marsiglia è in vantaggio 1-0 con l’Eintracht

20′ Cartellino giallo per Yuste, per fallo su Caicedo

17′ Che occasione per Caicedo!!! L’attaccante della Lazio si è trovato praticamente solo in area, ma ha calciato male non trovando la porta

14′ GOOOOOLLL!!! LUIS ALBERTOOOO!!!! LAZIO IN VANTAGGIO!!! Ripartenza perfetta dei biancocelesti, con l’uno-due tra Caicedo e Luis Alberto, che viene servito con uno stupendo colpo di tacco e davanti al portiere non sbaglia e insacca in rete

10′ Possesso palla dell’Apollon, che sta cercando di addormentare il gioco

7′ Ritmi piuttosto bassi in questa fase

4′ Cross in mezzo dalla sinistra di Durmisi, ma la difesa cipriota spazza via

1′ Subito occasione per la Lazio con il tiro di Murgia, respinto in corner dal portiere

18.55 Si comincia!

18.51 Le squadre entrano in campo

18.48 Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma per il debutto della Lazio in questa Europa League 2018-2019

18.43 Una solo partita giocata invece da l’Apollon nel campionato cipriota, con un sonoro 5-1 al Pafos

18.39 I biancocelesti sono reduci da due vittorie in campionato con Frosinone ed Empoli, dopo le sconfitte con Juventus e Napoli

18.35 Come previsto ampio turnover per Simone Inzaghi che non rinuncia però alla qualità di Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In porta debutta invece Proto

18.11 Le formazioni ufficiali

Lazio (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Caceres; Basta, Murgia, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Luis Alberto; Caicedo.

Apollon Limassol (4-2-3-1): Bruno Vale; Joao Pedro, Yuste, Roberge, Vasiliou; Sachetti, Kyriakou; Schembri, Pereyra, Papoulis; Maglica

