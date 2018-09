LIVE Ciclismo, Mondiali 2018 in DIRETTA: cronometro maschile. Dumoulin e Dennis si giocano l’oro, De Marchi e Felline per l’Italia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro maschile dei Mondiali di ciclismo a Innsbruck (Austria). Vivremo una spettacolare sfida contro il tempo su un impegnativo percorso di 52,5 km da Rattenberg a Innsbruck, cateterizzato dalla dura salita di Gnadenwald (4,9 km al 7,1%), che potrà risultare determinante per decretare il nuovo campione. L’atteso duello per l’oro è tra l’olandese Tom Dumoulin, che cercherà di difendere il titolo, e l’australiano Rohan Dennis, reduce dalle due vittorie alla Vuelta e pronto a conquistare la prima medaglia iridata. In tanti lotteranno poi per il podio dal polacco Michal Kwiatkowski allo spagnolo Jonathan Castroviejo. Per l’Italia ci saranno Alessandro De Marchi e Fabio Felline, che proveranno ad essere protagonisti e cogliere un bel risultato.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della cronometro maschile dei Mondiali 2018 di ciclismo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa gara. Appuntamento alle 14.00. Buon divertimento!













