Lewis Hamilton, GP Russia 2018: “Gran lavoro per capire il bilanciamento della vettura”

Prosegue il magic moment di Lewis Hamilton (Mercedes) che, dopo le vittorie di Monza e Singapore, piazza il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2018 di Formula Uno. L’inglese, infatti, ha fatto segnare un ottimo 1:33.385, precedendo il proprio compagno di scuderia Valtteri Bottas di 199 millesimi.

Il britannico, come riporta formulapassion.it, ha dichiarato: “Sochi è stato uno dei circuiti più difficili per me in passato, in particolare l’anno scorso. Perciò ho fatto un sacco di lavoro per capire il bilanciamento della vettura e in quali aree lavorare per correggere le mancanze, e in questo senso è andata bene. Da ogni gara impariamo sempre più, e in particolare le ultime ci hanno permesso di iniziare ancora meglio il fine settimana“.

Il campione del mondo in carica ha proseguito: “Abbiamo portato qui ulteriori aggiornamenti, in fabbrica stanno lavorando tantissimo, ed è incoraggiante arrivare in circuito con degli aggiornamenti sulla vettura sapendo che stiamo lavorando già per il prossimo anno. Tutto questo mi motiva molto. Per noi è stata una buona giornata e speriamo di continuare così anche domani“.













