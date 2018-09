Karate, Premier League 2018: a Berlino riparte la stagione. Test importante per gli azzurri in vista dei Mondiali

Questo fine settimana a Berlino si svolgerà la sesta tappa stagionale della Premier League di karate. Dopo la pausa estiva si tornerà a combattere nel massimo circuito internazionale. Per gli azzurri sarà importante fare bene in questo appuntamento per iniziare al meglio il percorso di avvicinamento verso i Mondiali di Madrid di novembre. Andiamo quindi a scoprire cosa ci aspetta in questa gara.

L’Italia si presenterà compatta in Germania, con tutti i nostri migliori atleti. A partire dal kata, dove Viviana Bottaro dopo la straordinaria vittoria nell’ultima tappa di Istanbul, proverà a centrare nuovamente la finale. Al maschile ci proverà invece Mattia Busato, che vuole ritrovare un podio che in questa competizione manca da marzo 2017. Grandi ambizioni poi nel team kata, dove al femminile troveremo per due terzi la squadra campionessa d’Europa con il terzetto delle Fiamme Oro formato da Sara Battaglia, Michela Pezzetti e la giovane Carola Casale. Al maschile ci sarà invece la squadra della Nazionale con Gianluca Gallo, Alessandro Iodice e Giuseppe Panagia, che dopo il bronzo agli Europei, sono pronti ad essere ancora protagonisti.

Nel kumite avremo diverse chance di salire sul podio. In campo femminile le due stelle sono Sara Cardin (-55 kg) e Silvia Semeraro (-68 kg), entrambe medagliate sia agli Europei che ai Giochi del Mediterraneo e pronte a confermarsi ora tra le migliori del mondo a Berlino. Dopo il terzo posto di Istanbul, ci attendiamo un’altra prova convincente anche da Clio Ferracuti (+68 kg). Al maschile ci sarà invece grande attesa per Michele Martina (-84 kg) e Angelo Crescenzo (-60 kg), rispettivamente oro e argento agli Europei, che sono pronti anche in Premier League a salire sul podio, dopo averlo sfiorato a Istanbul. Sarà assente invece in questa tappa Luigi Busà.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL KARATE













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fijlkam