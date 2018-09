Juventus-Brøndby, Champions League calcio femminile 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Questa sera comincerà il cammino delle campionesse d’Italia della Juventus nella Champions League 2018-2019 con l’andata dei sedicesimi di finale. La squadra torinese affronterà le danesi del Brøndby allo stadio “Silvio Piola” di Novara, in un match fondamentale da non sbagliare. Il Brøndby ha esperienza internazionale da vendere dato che partecipa alla Champions da dieci edizioni consecutive e vanta una semifinale come miglior risultato (nel 2015), ma l’ultima stagione è stata abbastanza negativa visto che hanno perso la Finale Scudetto con il Fortuna Hjørring e sono usciti di scena al primo turno in Europa. La Juventus ha investito nel mercato estivo per rinforzare in ottica europea un collettivo già competitivo, perciò parte coi favori del pronostico in questo doppio confronto con la compagine danese.

Di seguito il programma completo dell’incontro per il quale al momento non è prevista la copertura televisiva e streaming, anche se si attendono novità nelle prossime ore.

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE

Ore 19.30 Juventus-Brøndby – Sedicesimi di finale di Champions League (calcio femminile)

