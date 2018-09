Juventus-Bologna, orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

La sesta giornata della Serie A 2018-2019 proseguirà oggi, mercoledì 26 settembre. Dopo la vittoria dell’Inter di ieri per 2-1 sulla Fiorentina, oggi tocca ad altre sette partite, tra le quali ci sarà Juventus-Bologna. I bianconeri proveranno a restare in testa alla classifica a punteggio pieno, mentre i felsinei vorranno dar continuità alla vittoria sulla Roma.

La sfida verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale della sfida. Di seguito il programma dettagliato della sfida valida per la sesta giornata della Serie A 2018-2019 di calcio:

Sesta giornata Serie A di calcio

Mercoledì 26 settembre ore 21.00

Juventus-Bologna

diretta streaming su DAZN

diretta live testuale integrale su OA Sport

Massimiliano Allegri potrebbe schierare l’undici bianconero con il 3-5-2, mentre Filippo Inzaghi potrebbe rispondere con il più classico dei 4-4-2.

Di seguito le probabili formazioni della partita:

Juventus: Perin; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cancelo, Can, Bentancur, Matuidi, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All.: Allegri.

Bologna: Skorupsky; De Maio, Danilo, Calabresi, Mattiello; Orsolini, Nagy, Dzemaili, Kreijci; Falcinelli, Santander. All.: F. Inzaghi.













Foto: bestino / Shutterstock.com

