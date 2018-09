Inter-Tottenham, Champions League 2019: grande sfida all’esordio per i nerazzurri. Serve una vittoria per la svolta

L’Inter torna in Champions League dopo sei anni e affronterà subito una grande sfida a San Siro con il Tottenham. I nerazzurri hanno calcato per l’ultima volta il palcoscenico della massima competizione europea nella stagione 2011/12 e ora proveranno a tornare protagonisti, anche se il sorteggio li ha messi in un girone di ferro, visto che nel Gruppo B oltre agli inglesi, ci sono Barcellona e PSV. Per sperare nella qualificazione sarà quindi fondamentale iniziare con il piede giusto e puntare subito ai tre punti.

Sono quattro i precedenti tra i club, con due vittorie per parte in partite sempre spettacolari. La prima volta è stata nella fase a gironi 2010/11 quando a San Siro l’Inter si impose 4-3, resistendo al tentativo di rimonta del Tottenham con una tripletta di Bale, mentre al ritorno vinsero gli Spurs 3-1 ed entrambe le squadre passarono agli ottavi. L’altro incrocio è stato invece agli ottavi dell’Europa League 2012/13 quando il Tottenham trionfò 3-0 all’andata. Al ritorno poi l’Inter riuscì a pareggiare il conto portando il match ai supplementari, dove arrivò però la rete dell’1-4 che permise agli Spurs di passare il turno.

In questo avvio di campionato l’Inter sta vivendo un periodo difficile, come testimoniato dalla sconfitta in casa con il Parma e serve una vittoria con il Tottenham per dare una svolta a questa prima parte di stagione. Il tecnico Luciano Spalletti ne è consapevole e cercherà quindi di preparare minuziosamente questa sfida, anche dando una maggiore spinta emotiva ai suoi giocatori. Gli avversari però non stanno andando molto meglio. Infatti la formazione di Mauricio Pochettino è reduce da due sconfitte consecutive contro Watford e Liverpool. Entrambe le squadre hanno quindi voglia di rivalsa e ci aspettiamo per questo una partita molto combattuta e incerta fino all’ultimo.

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com