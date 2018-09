Hockey su pista, Europei Under20 2018: Italia da 10 in pagella, travolta l’Inghilterra all’esordio

Italia da 10 in pagella nella prima partita degli Europei Under20 di hockey su pista, in corso di svolgimento a Viana do Castelo, in Portogallo. Gli azzurrini, guidati dal ct Massimo Mariotti, hanno imposto un perentorio 10-1 all’Inghilterra, sommersa dalle giocate di un gruppo che non ha lasciato scampo agli avversari, mettendo le cose in chiaro sin dalle prime battute del match.

Passano appena due minuti e ci pensa Compagno a portare in vantaggio l’Italia, abile nel trasformare un tiro dal dischetto e sbloccare la partita. Dopo 14 secondi, Peter Ehimi piazza il raddoppio al termine di una bella azione corale, che di fatto annichilisce gli inglesi, a cui è ormai già chiara la supremazia azzurra.

L’Italia controlla il match con esperienza e calma. Ma a 8′ dalla fine della prima frazione i ragazzi di Mariotti si scatenano e vanno a segno tre volte in due minuti grazie a Cosimo Mattugini, Liam Rosi e Matteo Galimberti, che consentono agli azzurri di arrivare all’intervallo con 5 lunghezze di vantaggio.

La ripresa è pura accademia e Rosi impiega 42” per servire il bis, prima che Pietro Lazzarotto vada a sua volta a segno, timbrando il 7-0 per gli azzurri. L’Italia si rilassa e a 7′ dalla fine incassa il gol di Daly, implacabile dal dischetto, ma Compagno è affamato e realizza il gol della doppietta, a cui fanno seguito le reti di Nadini e ancora di Galimberti, che fissano il punteggio sul definitivo 10-1.

Per la lode, però, bisogna attendere le prossime sfide, a partire da quella di oggi con la Svizzera. Occorre piazzarsi nei primi due posti per accedere alla finale. E questa Italia pare decisamente attrezzata per arrivare fino in fondo.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FISR