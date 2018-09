Giro di Gran Bretagna 2018: tappa a Caleb Ewan, classifica generale a Julian Alaphilippe

È l’australiano Caleb Ewan a togliersi la soddisfazione di chiudere a braccia alzate in quel di Londra, nell’ottava ed ultima tappa del Giro di Gran Bretagna 2018. Nella classica frazione conclusiva, molto breve (soli 77 chilometri) e con il circuito cittadino nella Capitale britannica, il corridore della Mitchelton-SCOTT ha battuto in volata Fernando Gaviria. La classifica generale è andata invece a Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), protagonista nei giorni scorsi nelle tappe di salita.

Sprint compatto che appariva ovviamente scontato quello odierno in quel di Londra. Ha provato ad anticipare tutti, con una buona azione solitaria, mettendo in mostra le sue doti di passista, Vasil Kiryienka (Sky). Niente di fatto, le squadre dei velocisti si sono organizzate al meglio e hanno preparato la volata: Ewan l’ha spuntata su Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) e sul plurivincitore di tappa André Greipel (Lotto-Soudal). Quarta piazza per l’azzurro Andrea Pasqualon (Wanty), nei dieci anche Paolo Simion (Bardiani CSF), nono.













