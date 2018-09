Ginnastica ritmica, Mondiali 2018: le Farfalle ai raggi X, l’Italia sogna il colpaccio a Sofia

L’Italia è pronta per disputare i Mondiali 2018 di ginnastica ritmica che si disputeranno a Sòfia (Bulgaria) dal 10 al 16 settembre. Le Farfalle, dopo aver vinto la Coppa del Mondo generale e la World Challenge Cup, vanno a caccia del colpaccio nella rassegna iridata che assegna anche i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 (servirà salire sul podio nell’all-around)

Le ragazze di Emanuela Maccarani hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco e si presentano con i favori del pronostico. L’Italia se la dovrà vedere soprattutto con Russia e Bulgaria: si preannuncia una bella lotta con queste due corazzate per la conquista del titolo attualmente detenuto dalle Campionesse Olimpiche. Conosciamo meglio le nostre Farfalle che ai Mondiali casalinghi dello scorso anno si tinsero d’oro con i cinque cerchi: in pedana scenderà la consueta squadra che abbiamo ammirato durante la stagione e che ha ottenuto buoni riscontri anche ali Europei.

ALESSIA MAURELLI, atleta dell’Aeronautica Militare, è capitana dell’Italia da dopo le Olimpiadi di Rio 2016. Classe 1996, ha iniziato il suo percorso alla Estense di Ferrara e fa parte della squadra fin dal 2014, anno in cui vinse l’argento all-around agli Europei e un argento di specialità ai Mondiali, medaglia replicata l’anno successiva nella rassegna iridata. Era presente alle Olimpiadi quando le azzurre conquistarono il quarto posto. Da tre anni un pilastro inamovibile di questa squadra e con il passare del tempo ha scalato le gerarchie fino a diventare un punto di riferimento.

MARTINA CENTOFANTI è la figlia del noto calciatore e, insieme alla Maurelli, è all’interno dell’Aeronautica Militare. Classe 1998, ha iniziato a praticare ritmica alla Polimnia Romana per poi diventare un baluardo della Fabriano. Ha fatto tutta la trafila tra le juniores ed è entrata in squadra maggiore nel 2014, diventando titolare l’anno successivo e mettendosi subito in luce ai Mondiali (titolo ai 5 nastri e argento nel misto).

ANNA BASTA è la più giovane della squadra, ha da poco compiuto 17 anni e l’avevamo già ammirata agli Europei juniores nel 2015. Cresciuta con la Polisportiva Pontevecchio di Bologna, assicura freschezza al team e piace molto per la sua eleganza. LETIZIA CICCONCELLI farà il proprio debutto ai Mondiali: la 18enne di Fabriano ha infatti gareggiato da individualista in passato e ora si cimenta in un’avventura con la squadra. AGNESE DURANTI (classe 2000, Polisportiva La Fenice di Spoleto) è stata la capitana dell’Italia juniores agli Europei di Minsk. MARTINA SANTANDREA (classe 1999, tesserata per la Estense di Ferrara) è titolare dal post Rio in entrambi gli esercizi.













Foto: Renzo Brico