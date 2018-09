Francia-Olanda, Nations League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Secondo incontro del gruppo 1 della Uefa Nations League 2019 che vede il big match tra i campioni iridati della Francia e l’Olanda. Questa sera le due compagini che fanno parte della Lega A (riservata alle prime dodici nazioni nel ranking UEFA) si sfideranno allo Stade de France di Saint-Denis per una partita molto attesa soprattutto dai tifosi locali, che potranno assistere alla prima partita giocata dai transalpini in casa da quando si sono laureati Campioni del Mondo in Russia.

La sfida comincerà questa sera alle ore 20.45 e sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5 HD in chiaro (disponibile in HD anche su Sky al canale 105) ed in streaming su Mediaset Play. Di seguito il programma e le probabili formazioni del big match di Nations League tra Francia e Olanda.

DOMENICA 9 SETTEMBRE

Ore 20.45 Francia-Olanda, Stade de France di Saint-Denis (diretta tv su Canale 5 HD)

PROBABILI FORMAZIONI

FRANCIA (4-3-3): Areola; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté, Matuidi; Mbappé, Giroud, Griezmann

OLANDA (4-4-2): Cillessen; Tete, De Ligt, Van Dijk, Blind; Wijnaldum, Strootman, Vormer, Pröpper; Depay, Babel













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Marco Iacobucci Shutterstock.com