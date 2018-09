F1, Sebastian Vettel: “C’è ancora molta strada da fare. In Russia? La nostra macchina andrà bene anche lì”

Sebastian Vettel non vuol certo mollare e nonostante i 40 punti di ritardo da Lewis Hamilton, nella graduatoria riservata ai piloti dopo l’appuntamento di Singapore, il tedesco crede ancora nel titolo mondiale 2018 in Formula Uno.

La fiducia di Vettel risiede nella convinzione di godere di una macchina veloce anche se non così superiore come molti degli addetti ai lavori la definiscono: “C’è ancora molta strada da fare e molti punti da segnare. Non ho mai creduto che avessimo l’auto più veloce con un grande margine, come hanno detto le persone. So che abbiamo una macchina molto buona. Abbiamo iniziato bene la stagione e poi siamo rimasti indietro nelle qualifiche ed è stato fondamentale tornare competitivi, cosa che siamo riusciti a fare. Nel complesso penso che la velocità sia lì, ma è un testa a testa in qualifica tanto quanto in gara“, le parole del teutonico, intervistato dal sito americano Racer.com.

E sulla tradizione poco favorevole per il GP di Russia (in programma nel prossimo weekend), nel quale la Rossa non ha mai vinto, Seb non ha troppi timori: “Non penso che ci siano tracciati da temere di quelli che stanno arrivando. La nostra vettura funziona praticamente ovunque e questo è un punto di forza per noi, quindi non c’è bisogno di aver paura. In Russia i tre top team saranno molto vicini e penso potrà spuntarla chi partirà meglio, visto che è un circuito dove è difficile sorpassare”, ha concluso il ferrarista.













