F1, presentati i prototipi per il Mondiale 2021: i nuovi concept, rivoluzione in pista! Come saranno le nuove macchine

Il lungo weekend riservato al GP di Singapore è appena iniziato ma la Formula Uno inizia a guardare al futuro e si pensa già al Mondiale 2021, quello che viene già individuato come il nuovo anno zero nell’universo del motorsport visto che cambieranno molte regole. La FIA e la F1 hanno diffuso le prime immagini ufficiali dei concept e dei prototipi delle automobili che potremmo vedere in pista tra tre anni.

Ross Brawn ha chiaramente specificato che il primo obiettivo era quello di rendere più spettacolari le gare permettendo alle vetture che inseguono di stare il più possibile in scia, cosa adesso difficilmente praticabile per via dell’aerodinamica (si parla di un 30% in meno di perdita di efficienza rispetto alle monoposto attuali). Di seguito le FOTO dei nuovi concept.













FOTOCATTAGNI