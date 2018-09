F1, la McLaren ufficializza i piloti per il 2019, con Carlos Sainz ci sarà il giovane Lando Norris

Continuano a posizionarsi le caselle in vista del Mondiale di Formula Uno 2019. Dopo Mercedes, Renault e Red Bull, anche la McLaren ha ufficializzato la sua coppia di piloti che saliranno a bordo della MCL34. Tramite un comunicato ufficiale uscito sui profili sociale della scuderia inglese, infatti, sono stati ufficializzati lo spagnolo Carlos Sainz (attualmente alla Renault) ed il giovane inglese Lando Norris, terza guida del team di Woking e impegnato nel campionato di Formula 2.

Nelle ultime settimane si erano sentite numerose voci attorno alla McLaren, specialmente dopo l’addio di Fernando Alonso. Erano stati associati molti nomi, da Daniel Ricciardo (poi accasatosi alla Renault) a Kimi Raikkonen (ancora in bilico con la Ferrari) fino alla possibile conferma del belga Stoffel Vandoorne che, invece, proprio nel corso di questa mattinata è stato appiedato dal team, in ottica 2019.

La line-up, dunque, è stata decisa. La punta di diamante sarà Carlos Sainz che, dopo le esperienze tra Toro Rosso e Renault, sbarca in McLaren con un accordo pluriennale. Al suo fianco ci sarà il giovanissimo, ma molto promettente, Lando Norris. Il 18enne del Somerset, passa dal ruolo di terzo pilota al Mondiale di F1 vero e proprio, per un salto davvero emozionante.

Zak Brown, amministratore delegato di McLaren Racing, spiega il punto di vista del team: “Siamo davvero felici di annunciare la nostra line-up per la stagione 2019. Al fianco di Carlos Sainz abbiamo aggiunto un talento cristallino come quello di Lando Norris. Un pilota giovane ma con un enorme potenziale, sappiamo quanto sia veloce e quando impari rapidamente, dato che è più maturo dei suoi coetanei. Abbiamo investito tanto su di lui, e ora ci puntiamo con decisione e senza alcun dubbio, dato che lo riteniamo pronto”. “Con Lando e Carlos abbiamo un duo di piloti davvero eccezionale – prosegue Zak Brown – che rappresenterà la prossima generazione della McLaren e che ci porterà in alto”.

Lando Norris, ovviamente, fa fatica a mascherare la propria emozione: “Essere annunciato come pilota titolare della McLaren è un vero e proprio sogno che si avvera. Sono parte del team già da qualche tempo, ma ora sto vivendo un momento davvero particolare. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno potuto rendere possibile questo approdo e farò di tutto per portare questa scuderia dove merita. D’ora in avanti mi concentrerò sul finale di stagione in Formula 2, pronto per l’esordio della prossima annata”.

