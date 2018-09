F1, GP Singapore 2018: prove libere 3 e qualifiche. Come vederle gratis e in chiaro in tv. Il palinsesto di TV8

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE 3 DEL GP DI SINGAPORE

Il weekend del GP di Sinagapore 2018 entra nel vivo con il sabato che assegnerà la pole position del quindicesimo round del Mondiale di Formula Uno. A sette gare dalla fine la situazione di classifica vede il britannico Lewis Hamilton in testa con 30 punti di vantaggio sul tedesco Sebastian Vettel, mentre nel campionato costruttori la Mercedes vanta 25 lunghezze di margine nei confronti della Ferrari.

Sul tortuoso circuito cittadino di Marina Bay, la SF71H guidata da Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel sembra la vettura più competitiva sul giro secco, mentre nel passo gara si potrebbe profilare una situazione di grande equilibrio tra i tre top team. Infatti su questo tracciato anche le Red Bull di Ricciardo e Verstappen possono recitare un ruolo da protagoniste soprattutto in gara, dato che in qualifica non riescono ancora a colmare il deficit di potenza motoristica della power-unit Renault nei confronti di Ferrari e Mercedes.

La giornata odierna, in cui si disputeranno le prove libere 3 alle ore 12.00 italiane e le qualifiche alle 15.00, verrà trasmessa in diretta tv solo su Sky. Le qualifiche saranno comunque visibili in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 20.00. La replica della sessione di qualifica sarà introdotta da un lungo studio di approfondimento che comincerà alle ore 18.15. OASport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni del weekend del GP di Singapore, incluse le FP3 e le qualifiche. Di seguito la programmazione completa su TV8 della giornata odierna, per il quindicesimo appuntamento di questo avvincente Mondiale 2018.

LA PROGRAMMAZIONE SU TV8

SABATO 15 SETTEMBRE

Ore 20.00 Qualifiche (differita)

