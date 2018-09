F1, GP Singapore 2018: a che ora iniziano le qualifiche? Il programma e come vederle in tv su Sky e TV8

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DALLE ORE 15.00

Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere di ieri, è tempo di iniziare a fare sul serio per quanto riguarda il Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno. Il sabato, come si sa, è dedicato alle qualifiche delle ore 15.00 che, in un tracciato come Marina Bay, risultano doppiamente fondamentali, dato che i sorpassi tra i muretti della città-stato asiatica sono quasi impossibili.

Sarà una giornata (che prenderà il via con la FP3 delle ore 12.00) di capitale importanza nella lotta al vertice tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel con la pole position che potrebbe fare grande differenza. Attenzione alle Red Bull che, come visto a Montecarlo, su queste piste possono dire la loro e ieri lo hanno ampiamente dimostrato. La Ferrari, ad ogni modo, è a conoscenza del fatto di non poter fallire il colpo e di avere l’obbligo di portare via punti a Hamilton, altrimenti la fuga dell’inglese sarebbe ormai impossibile da fermare. L’errori di ieri di Vettel può avere minato le sue certezze?

Il sabato di Marina Bay sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva da SkySport, tramite i canali SkySport1 (canale 201) e SkySportF1 (canale 207), mentre è prevista una replica anche su TV8 (canale 121 del pacchetto di Sky e 8 del digitale terrestre). Si potrà seguire la giornata del Gran Premio di Singapore anche su SkyGo (riservato ai soli abbonati) per vedere l’azione della F1 anche su smartphone, pc e tablet.

OASport, come consuetudine, vi proporrà le DIRETTE LIVE testuali di ogni turno o sessione, per non perdersi nemmeno un secondo dello spettacolo in notturna di Singapore. Di seguito il programma completo del sabato del GP Singapore, valido per il quindicesimo appuntamento di questo avvincente Mondiale 2018.

PROGRAMMA GP SINGAPORE 2018

Sabato 15 settembre

ore 12.00-13.00 Prove libere 3

ore 15.00 QUALIFICHE

Replica su TV8: ore 20.00

Repliche su SkySportF1: ore 16.40, 19.00, 20.45, 22.15, 00.00, 01.45

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI