F1, GP Italia Monza 2018: le previsioni meteo per la gara. Pericolo pioggia scongiurato, si corre sull’asciutto!

Oggi pomeriggio alle ore 15.10 scatterà la gara del GP d’Italia nello storico autodromo di Monza, che ospita per la sessantanovesima volta il Campionato del Mondo di Formula Uno. La pista brianzola sarà teatro dell’ennesima sfida tra Sebastian Vettel (Ferrari) e Lewis Hamilton (Mercedes) nella lotta al titolo iridato piloti, con il britannico che al momento conduce con 17 punti di vantaggio sul tedesco ed 85 sul finlandese della Ferrari Kimi Raikkonen. Proprio il 39enne nativo di Espoo ha ottenuto una strepitosa pole position e partirà dalla prima piazzola in griglia di partenza davanti a Vettel (2°) ed Hamilton (3°).

Negli ultimi weekend di gara l’arrivo della pioggia ha spesso sparigliato le carte e ribaltato i valori in campo, favorendo il talento cristallino di Hamilton in condizioni di pista umide. Fortunatamente per la Ferrari (e per i tifosi presenti a Monza) oggi non è prevista pioggia dai principali siti meteorologi, anche se si dovrebbe correre sotto un cielo coperto e con temperature che si aggirano sui 20 gradi. Le temperature basse rendono ancora più probabile una strategia ad una sola sosta per tutti i piloti, visto che il degrado degli pneumatici non è preoccupante e che un’eventuale seconda sosta farebbe perdere quasi 25 secondi rispetto agli altri (a causa della lunghezza della pit lane ed alla velocità che raggiungono le altre macchine nel rettilineo principale).

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI