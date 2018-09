F1, Charles Leclerc verso la Ferrari? L’accordo con Marchionne e la preferenza su Raikkonen: tutti gli scenari

La Ferrari deve ancora annunciare quale sarà la seconda guida per la prossima stagione, siamo arrivati al GP d’Italia e ci si aspettava una comunicazione sul nome del pilota che affiancherà Sebastian Vettel nel Mondiale F1 2019 ma ancora tutto tace. Kimi Raikkonen ha conquistato cinque podi nelle ultime sei gare e oggi scatterà dalla pole position ma, stando a quanto riporta l’autorevole testata tedesca Auto Motor und Sport, Charles Leclerc sarebbe ancora il favorito per vestirsi di rosso tra pochi mesi. Il magazine teutonico parla infatti di un accordo che la scuderia di Maranello non vorrebbe disattendere e cioè la decisione presa da Sergio Marchionne prima della sua scomparsa: promuovere il monegasco, attualmente in forza alla Sauber Alfa Romeo.

Dunque il management del Cavallino Rampante sarebbe orientato a rispettare le ultime volontà dell'ex Presidente ma la decisione da prendere è molto complicata anche perché lo scandinavo, ultimo uomo capace di portare in Italia il titolo iridato, sembra essere in grandissima forma. Se Leclerc dovesse davvero andare in Ferrari allora si libererebbe un sedile in Sauber su cui potrebbe accomodarsi Antonio Giovinazzi. E Raikkonen? Potrebbe accasarsi in McLaren per rimpiazzare Fernando Alonso nell'eventualità che davvero abbandoni la Ferrari.













FOTOCATTAGNI