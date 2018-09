Ciclismo, Mondiali Vicenza 2020: i soldi sono arrivati in ritardo. Il Governo ha stanziato 2,5 milioni fuori tempo, gare in Svizzera?

La possibilità di vedere i Mondiali 2020 di ciclismo a Vicenza sembra ormai essere tramontata: fino a pochi giorni fa mancavano le garanzie da parte del governo centrale, condizione richiesta dalla UCI. La Federazione Internazionale ha concesso diverse proroghe e deroghe agli organizzatori per trovare i finanziamenti ma le coperture non sarebbero arrivate in tempo dirottando così la UCI verso la scelta della Svizzera (comunque ancora da ufficializzare, si terrà una riunione proprio durante Innsbruck 2018). Un vero e proprio peccato perché, come conferma Cristiano Corazzari (Assessore allo Sport della Regione Veneto), i soldi sarebbero arrivati ma in ritardo rispetto alle scadenze imposte dalla Federazione Internazionale.

Queste infatti le dichiarazioni rilasciate dal politico: “Confermo che da parte del Governo, non più tardi di una decina di giorni fa, è stata comunicata l’intenzione di garantire altri 2,5 milioni di euro per l’organizzazione dei Mondiali di Ciclismo 2020 a Vicenza. A questa precisa volontà espressa dal Governo, che si aggiungeva ai primi fondi stanziati, dalla Federazione Ciclistica Italiana è stato risposto che le garanzie erano arrivate oltre il termine ultimo“.













Foto: Valerio Origo

Dichiarazioni da cyclingpro.net