Champions League stasera in tv: a che ora iniziano le partite e su che canale vederle

Oggi mercoledì 19 settembre si completa la prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. In programma otto partite secondo i nuovi orari entrati in vigore per questa stagione: due incontri alle ore 18.55, gli altri sei match alle ore 21.00. Riflettori puntati sul doppio incrocio tra Italia e Spagna: la Roma sarà chiamata a un’impresa contro il Real Madrid detentore del titolo, la Juventus farà visita al Valencia. Il Manchester City incomincerà la propria avventura in casa contro il Lione, lo United non dovrebbe avere problemi contro lo United mentre il Bayern Monaco dovrà prendere con le pinze la trasferta sul campo del Benfica.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio (mercoledì 19 settembre). Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go, DIRETTA LIVE scritta su OASport per le due italiane. Real Madrid-Roma sarà in diretta tv su Rai Uno.

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE:

18.55 Ajax-AEK Atene (Sky)

18.55 Shakhtar Donetsk-Hoffenheim (Sky)

21.00 Real Madrid-Roma (Rai Uno)

21.00 Valencia-Juventus (Sky)

21.00 Benfica-Bayern (Sky)

21.00 Viktoria Plzen-CSKA Mosca (Sky)

21.00 Manchester City-Lione (Sky)

21.00 Young Boys-Manchester United (Sky)

CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019: DOVE VEDERE LE PARTITE DI OGGI IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

Real Madrid-Roma sarà in diretta tv su Rai Uno e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport di Real Madrid-Roma e Valencia-Juventus.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com