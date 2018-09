Canottaggio, Mondiali 2018: oggi si assegnano gli ultimi titoli. L’Italia vuole la medaglia nell’otto

Oggi si svolgerà l’ultima giornata di gare ai Mondiali di canottaggio di Plovdiv (Bulgaria). Sulle sponde del Maritza River si assegneranno i titoli delle rimanenti specialità olimpiche. L’Italia proverà a chiudere in bellezza questa rassegna iridata conquistando una medaglia nell’otto. Andiamo quindi a scoprire gli equipaggi favoriti nelle finali odierne.

Singolo – Al maschile il ceco Ondrej Synek cercherà di difendere il titolo iridato e il suo principale rivale sarà il neozelandese Robert Manson, detentore del record del mondo. Attenzione poi al giovanissimo tedesco Oliver Zeidler e al norvegese Kjetil Borch, reduce dal titolo europeo. In campo femminile la favorita assoluta è la svizzera Jeannine Gmelin, dominatrice di questa stagione e pronta a conquistare un altro oro. In lotta per le medaglie troveremo poi l’irlandese Sanita Puspure e l’austriaca Magdalena Lobnig.

Doppio – Gara molto incerta al maschile. I campioni in carica della Nuova Zelanda infatti non sono mai andati sul podio in stagione e potrebbero quindi lasciare il trono. In corsa per la vittoria troveremo la Gran Bretagna, la Svizzera e la Germania. Al femminile invece la Nuova Zelanda partirà favorita per ripetersi, visto che ha conquistato due vittorie in Coppa del Mondo. Le avversarie principali saranno Olanda, Stati Uniti e Canada.

Otto – La compagine azzurra vuole confermarsi sul podio iridato dopo il bronzo dello scorso anno e mettersi alle spalle le deludenti prove degli Europei di Glasgow e della Coppa del Mondo di Linz. La nuova formazione azzurra, con i tecnici che hanno effettuato due cambi per questo evento, ha convinto nelle batterie, chiuse al secondo posto alle spalle della Germania, che sarà l’equipaggio da battere, visto il domino stagionale. I principali avversari degli azzurri saranno poi Australia e Gran Bretagna. Nella gara femminile invece tanta incertezza con Olanda e Australia che partono leggermente davanti a Canada e Romania.

Foto Federcanottaggio Mimmo Perna