Canottaggio, Mondiali 2018: Italia in finale con entrambi gli equipaggi nel quattro di coppia pl

Seconda giornata di gare ai Mondiali di canottaggio di Plovdiv (Bulgaria). Oggi si sono svolte altre batterie di qualificazione, con diversi equipaggi azzurri che sono riusciti ad esprimersi subito al meglio, mentre altri non hanno convinto. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati.

L’Italia vola in finale con entrambi gli equipaggi nel quattro di coppia pesi leggeri. In campo maschile l’equipaggio campione europeo formato da Catello Amarante, Paolo Di Girolamo, Andrea Micheletti e Matteo Mulas domina la batteria e fa registrare il miglior tempo assoluto in 5.48.03, imponendosi su Repubblica Ceca (5.53.39) e Irlanda (5.53.43). Italia senza rivali anche al femminile con Giulia Mignemi, Paola Piazzolla, Allegra Francalacci e Arianna Noseda che hanno vinto nettamente la propria batteria in 6.27.84 davanti a Danimarca (6.29.80) e Germania (6.31.21).

Nel quattro senza senior femminile azzurre in semifinale con il terzo tempo della batteria. Il quartetto azzurro (Veronica Calabrese, Aisha Rocek, Ilaria Broggini, Giorgia Pelacchi) parte forte ed è secondo al primo intermedio poco dietro la Danimarca. Nella seconda parte le italiane calano però e vengono superate dalle russe, chiudendo così terza in 6.29.40, dietro quindi a Danimarca (6.24.81) e Russia (6.27.34). Prestazione comunque convincente, considerando che si tratta del quarto tempo assoluto.

Non brillante invece la gara di Valentina Iseppi e Kiri Tontodonati nel doppio, che dovranno passare dai ripescaggi. La nuova coppia nostrana dopo una buona partenza è calata progressivamente, vedendo allontanarsi le prime due posizioni valide per il passaggio in semifinale. L’Italia chiude quarta in 7.04.31, alle spalle di Nuova Zelanda (6.52.14), Lituania (6.57.79) e Cile (7.03.60). Ai ripescaggi anche Eleonora Trivella nel singolo. L’azzurra non è riuscita mai a trovare il ritmo in una gara dominata dalla statunitense Kara Kohler (7.30.55) e ha chiuso in quinta posizione in 7.56.02. Infine per quanto riguarda il paracanottaggio, nel singolo pr2, Daniele Stefanoni chiude secondo la batteria in 8.52.08 alle spalle del britannico Whiteley (8.43.71) e dovrà quindi passare dai ripescaggi.

Foto: Pagina FB Federcanottaggio