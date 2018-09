Canottaggio, Mondiali 2018: i convocati dell’Italia e gli equipaggi ai raggi X

L’Italia è pronta a partire per Plovdiv (Bulgaria) dove dal 9 al 16 settembre si svolgeranno i Mondiali di canottaggio. Il Bel Paese cercherà di confermare il ruolo di potenza in questo sport e gli azzurri sono pronti ad essere anche quest’anno grandi protagonisti. Andiamo quindi ad analizzare i convocati dell’Italia e gli equipaggi ai raggi X.

Specialità olimpiche

Singolo – Al maschile troveremo in gara Simone Martini, sceso dal doppio per fare posto a Emanuele Fiume, che proverà ad essere protagonista anche in questa specialità, ma la concorrenza sarà molto alta. Al femminile ci proverà Eleonora Trivella, che non vanta però particolari risultati nel singolo senior.

Doppio – Nuova formazione quindi per l’equipaggio maschile, con il giovane Emanuele Fiume che affiancherà l’esperto Romano Battisti, argento olimpico a Londra 2012. Una coppia da scoprire e che dovrà dimostrare in gara di essere pronta a questo evento. Anche al femminile nuova coppia formata da Kiri Tontodonati e Valentina Iseppi, due giovani di grande talento che sono reduci entrambe da una buona stagione.

Doppio pesi leggeri – Confermatissima la coppia formata da Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta, che dopo il bronzo conquistato agli Europei, sono pronti a salire anche sul podio iridato. Possiedono le qualità per riuscirci e partiranno tra i favoriti. In campo femminile ci si affiderà ancora a Valentina Rodini e Federica Cesarini, che cercheranno di ritrovare la prestazione che le ha permesso di vincere in Coppa del Mondo a Linz.

Due senza – L’equipaggio formato da Giuseppe Vicino e Matteo Lodo non potrà difendere il titolo, visto che il primo è fuori per infortunio. Al loro posto l’Italia schiererà Cesare Gabbia e Vincenzo Abbagnale, formazione creata al termine delle prove degli ultimi giorni e che andrà quindi valutata solamente in gara. Equipaggio molto competitivo al femminile con Alessandra Patelli e Sara Bertolasi che dopo il bronzo europeo sono pronte a fare un ulteriore step in avanti e provare a lottare per una medaglia iridata.

Quattro di coppia – L’Italia sarà in acqua con l’equipaggio campione d’Europa formato da Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Filippo Mondelli. Gli azzurri dopo l’oro continentale hanno ottenuto la consapevolezza dei propri mezzi e lotteranno alla pari con i migliori per cercare anche la medaglia iridata. Al femminile si attendono passi avanti da Ludovica Serafini, Carmela Pappalardo, Stefania Gobbi e Chiara Ondoli.

Quattro senza – La barca azzurra in questa stagione non è riuscita ad esprimersi al meglio e così si è optato per una nuova formazione con Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Bruno Rosetti e Matteo Lodo. Gli ultimi due prendono il posto di Domenico Montrone, diventato riserva, e Giovanni Abagnale, salito sull’otto. Al femminile ci saranno invece Veronica Calabrese, Aisha Rocek, Ilaria Broggini e Giorgia Pelacchi, che dovranno battagliare con molte avversarie di grande livello.

Otto – Due cambi nell’ammiraglia azzurra con Simone Venier e Giovanni Abagnale che prendono il posto di Rosetti e Gabbia, passati rispettivamente al quattro senza e al due senza. Insieme a loro ci saranno poi Leonardo Pietra Caprina, Davide Mumolo, Emanuele Liuzzi, Luca Parlato, Paolo Perino, Mario Paonessa e Enrico D’Aniello (timoniere). Un nuovo equipaggio che cercherà di smaltire subito la delusione europea e tornare ai vertici.

Specialità non olimpiche

Singolo pesi leggeri – Martino Goretti, reduce dall’argento europeo, proverà a conquistare anche una medaglia iridata, anche se il livello si alzerà ulteriormente e non sarà facile ripetersi. Nella gara femminile punterà ai vertici anche Clara Guerra, bronzo agli Europei, pronta a proseguire la sua crescita esponenziale.

Due senza pesi leggeri – Alfonso Scalzone e Giuseppe Di Mare patiranno con l’obiettivo di ripetere la prestazione dello scorso anno, quando portarono a casa l’argento. Le possibilità ci sono tutte. Al femminile le sorelle Giorgia e Serena Lo Bue, dopo i tanti titoli junior, sono pronte ad essere protagoniste anche tra i senior.

Quattro di coppia pesi leggeri – L’Italia si presenterà al maschile con l’equipaggio che ha trionfato sia in Coppa del Mondo a Linz, che agli Europei di Glasgow. Matteo Mulas, Andrea Micheletti, Paolo Di Girolamo e Catello Amarante sono pronti a chiudere in bellezza questa stagione. Al femminile troveremo invece l’equipaggio campione iridato a livello Under 23 con Arianna Noseda, Paola Piazzolla, Allegra Francalacci e Giulia Mignemi.

