Calcio, Serie B: campionato sospeso. “Decisione venerdì”

Prosegue l’interminabile caos che ha coinvolto la Serie B per quanto riguarda il calcio italiano. Oggi l’ennesima svolta: campionato sospeso in attesa della riunione del Collegio di Garanzia del Coni prevista per venerdì. Verrà infatti riesaminata la proposta sugli eventuali ripescaggi in caso di ritorno a 22. Ad annunciarlo è il presidente del Collegio di Garanzia Frattini.

Le parole a Radio InBlu: “ll Tar del Lazio, oltre a sospendere la sentenza, ha sospeso anche il campionato ed è chiaro che se noi dovessimo aspettare la data dell’ordinanza collegiale del nove ottobre vorrebbe dire che fino ad allora la B non si giocherebbe e questo mi pare impossibile. Venerdì 21il Collegio di Garanzia riesaminerà la questione in una composizione completamente nuova e si deciderà se la Serie B sarà a 22 o 19 squadre Se dovesse decidersi per la prima ipotesi, lunedì prossimo si deciderà quali saranno le tre squadre, delle sei interessate, che dovranno essere ripescate”.













