Calcio, Serie A 2018-2019: Cagliari-Milan 1-1, Higuain si sblocca, ma non basta. L’argentino risponde a Joao Pedro

Non basta al Milan il primo gol in rossonero di Gonzalo Higuain per uscire con i tre punti da Cagliari. Finisce 1-1 il posticipo domenicale della quarta giornata di Serie A alla Sardegna Arena. L’argentino ha comunque salvato la squadra di Gattuso con la rete nella ripresa, che ha recuperato il vantaggio iniziale firmato da Joao Pedro.

Proprio il brasiliano è stato inserito a sorpresa dal primo minuto da Maran e il fantasista dei sardi ha subito ripagato la fiducia del suo tecnico. Dopo quattro minuti il Cagliari passa in vantaggio: Pavoletti scappa via a Romagnoli e calcia potente verso Donnarumma che salva sul palo, ma sulla ribattuta arriva Joao Pedro e questa volta il portiere rossonero non è irreprensibile. Il brasiliano festeggia così al meglio il rientro dalla squalifica per doping.

E’ un Cagliari infuocato nel primo quarto d’ora e Barella va ad un passo dal raddoppio. Destro bellissimo dalla distanza del capitano dei sardi e solo il palo salva Donnarumma e leva la gioia del 2-0 ai padroni di casa. Il Milan esce con il passare dei minuti ed è Bonaventura ad avere sui piedi le occasioni migliori: prima spreca malamente di testa su suggerimento di Calhanoglu, poi calcia alto a pochi passi da Cragno su cross di Calabria.

Al rientro dagli spogliatoi il Milan è sicuramente più aggressivo e trova il pareggio. Kessie vince un rimpallo e la sfera favorisce Higuain che entra in area, scarta Cragno e poi a porta vuota riesce a mettere il pallone in rete. E’ il primo gol in rossonero del Pipita, che si sblocca in campionato alla terza presenza.

Ci si aspetta un Milan arrembante ed invece sono pochi i pericoli verso la porta di Cragno. Solo nel finale il giovane portiere del Cagliari compie un grandissimo intervento sul sinistro di Suso dalla distanza. Ancora nel recupero ci prova Castillejo, ma la sua girata termina alta. Finisce 1-1 ed un punto a testa. Probabilmente il risultato più giusto.













Foto: bestino / Shutterstock