Calcio, possibili novità per la Champions League. Addio alla regola dei gol in trasferta e spazio alla quinta sostituzione?

Possibili cambiamenti per le massime competizioni della UEFA. Gli allenatori di alcune delle più importanti squadre europee si sono riuniti a Nyon nel tradizionale Forum annuale e hanno discusso su un paio di possibili modifiche da inserire nelle prossime edizioni di Champions League ed Europa League. I coach hanno parlato in merito alla regola dei gol in trasferta e alla possibile quinta sostituzione.

GOL IN TRASFERTA – Secondo gli allenatori, non è giusto che la regola dei gol in trasferta valga anche durante gli eventuali supplementari del doppio confronto ad eliminazione diretta. Alcuni hanno addirittura proposto di cancellare totalmente la regola.

QUINTA SOSTITUZIONE – Verrebbe introdotta soltanto durante le partite a eliminazione diretta, magari durante i supplementari dove si aggiungerà alla quarta sostituzione come visto durante gli ultimi Mondiali.

GLI ALLENATORI PRESENTI AL FORUM – Massimiliano Allegri (Juventus), Carlo Ancelotti (Napoli), Rafa Benítez (Newcastle), Sergio Conceição (Porto), Paulo Fonseca (Shakhtar), Rudi Garcia (Marsiglia), Şenol Günes (Beşiktaş), Julen Lopetegui (Real Madrid), José Mourinho (Manchester United), Diego Simeone (Atletico Madrid), Thomas Tuchel (Psg) e Arsene Wenger (ex Arsenal).













