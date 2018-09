Calcio, la Serie B rimane a 19 squadre: confermate le esclusioni di Catania e Avellino

Ora la Serie B 2018-2019 è definitivamente a 19 squadre. Non è infatti arrivata alcuna sospensione del via libera al campionato cadetto con un numero inferiori di formazioni rispetto al previsto. A deciderlo è stato il Tar del Lazio con ordinanza cautelare, respinta la richiesta di alcuni tifosi del Catania che si erano rivolti ai giudici amministrativi per sollecitare la sospensione della delibera n. 47 dello scorso 13 agosto. Il Tar ha contestualmente confermato l’esclusione dell’Avellino dalla Serie B.