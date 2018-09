Calcio femminile: il Pallone d’Oro apre alle donne. Il 3 dicembre verrà premiata anche la miglior giocatrice

Dal 1956 il Pallone d’Oro è il premio che ogni giocatore di calcio sogna di far proprio a rappresentazione di un’annata da ricordare nella quale si è riusciti ad esprimere il meglio possibile. E così, in quella che sarà la sua 63esima edizione, il premio istituito dalla rivista sportiva francese France Football avrà alcune novità. Oltre ad eleggere il miglior calciatore di quest’annata (il 3 dicembre), vi saranno altri due riconoscimenti riservati al miglior Under21, intitolato a Raymond Kopa, e alla miglior giocatrice.

Una grande conquista per il movimento delle donne che così entra di diritto, dalla porta principale, in uno dei contesti d’elite del “Pallone“. Una scelta, come viene specificata dalla stessa rivista francese, frutto della crescita del seguito di questa specialità con i club più importanti coinvolti attivamente. E poi in Francia si terrà la fase finale della rassegna iridata nel 2019 (7 giugno-7 luglio) e questo aspetto non è certo da sottovalutare.

L’8 ottobre sarà resa nota la lista delle candidate di questo prestigioso premio e la cornice affascinante di Parigi darà lustro a questo che è un cambiamento epocale per tanti aspetti legati alle pari opportunità.













Foto: Oleksandr Osipov / Shutterstock.com