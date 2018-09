Calcio, Champions League 2018-2019: Stella Rossa-Napoli 0-0. La supremazia partenopea non frutta i tre punti

Nella prima giornata della Champions League di calcio il Napoli non va oltre lo 0-0 sul campo della Stella Rossa di Belgrado e così deve accontentarsi di un solo punto al termine di una partita dominata dal punto di vista delle occasioni create. Serbi praticamente inesistenti in fase offensiva.

Nel primo tempo è il Napoli a rendersi pericoloso per primo, al 13′ con Insigne che stoppa la palla al limite dell’area e calcia di prima intenzione, chiamando all’intervento Borjan. Passano cinque minuti ed al termine di un’azione fotocopia, il calciatore partenopeo trova la traversa con una gran conclusione. Al 29′ ecco finalmente rendersi pericoloso Milik, che calcia da posizione defilata costringendo l’estremo difensore avversario a respingere con i piedi. La supremazia della formazione italiana non porta ad altre conclusioni degne di nota e così si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa è Mario Rui il primo a rendersi pericoloso al 56′ su calcio di punizione, con la palla che sibila a fil di traversa e si spegne sul fondo. Al 65′ nuova occasione per i campani, con Callejon che serve Mertens, la cui conclusione esce di poco a lato del palo destro della porta serba. La girandola finale di cambi non produce effetti e così la partita termina 0-0, ma il Napoli avrebbe meritato il bottino pieno per quanto mostrato in campo nell’arco dei 90 minuti.













Foto: Gianfranco Carozza

