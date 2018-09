Champions League 2019: Real Madrid-Roma 3-0. Dominio dei campioni in carica, Olsen evita un passivo più pesante

Grande esordio del Real Madrid nella Champions League di calcio: Roma annichilita per 3-0, al temine di una partita dominata il lungo ed in largo. Nella prima frazione gol su punizione di Isco, nella ripresa marcature di pregevole fattura di Bale e Mariano. Olsen, migliore dei giallorossi, con ottime parate, evita un passivo maggiore.

Nel primo tempo parte forte il Real, con Bale che al 4′ ha già sul piede il pallone del vantaggio, il suo sinistro però finisce fuori di poco. All’8′ Isco taglia bene in area e si ritrova solo davanti ad Olsen: il portiere della Roma esce e respinge. Il Real continua a spingere anche se il giallo a Ramos a metà tempo spegne le velleità offensive del difensore dei Blancos. Il Real però continua a spingere e proprio al 45′ vede premiati gli sforzi: punizione a foglia morta di Isco e palla che si insacca imparabilmente alla spalle di Olsen.

Nella ripresa la Roma sembra partire meglio, la prima grande occasione è di Under, ma Navas smanaccia in corner. Il Real però torna a guadagnare campo, ed al 58′ Bale sigla la rete del 2-0 con un gran sinistro ad incrociare sul palo lontano, dove l’estremo difensore giallorosso non può nulla. Il Real è in pieno controllo, la girandola di cambi porta in campo anche il talento di Asensio tra le Merengues e lo spagnolo al 79′ ha anche l’occasione per il tris con una gran giocata in area ed una conclusione no-look, sula quale però Olsen è attento. Il terzo gol del Real però arriva in pieno recupero, quando un altro subentrato, Mariano, con un gran destro a giro dal limite, manda il pallone sotto il sette e chiude la partita con il 3-0 finale.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: katatonia82 / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it